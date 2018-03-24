Iğdır'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi

-Esnafın kapısının önündeki malzemelerinin uçması

-Esnaf Reşat Aksu'nun konuşması

-Belediyenin yolları sulaması



( IĞDIR ) IĞDIR



- Iğdır’da etkili olan fırtına, şehir merkezinde hayatı felç etti. Sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan şiddetli fırtına öğle saatlerine doğru şiddetini artırarak esnaf ve vatandaşları mağdur etti. Şiddetli fırtına, Iğdır merkez Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan iş yerlerinin önündeki malzemeleri uçurarak esnafı mağdur ederken vatandaşların da yürümesine engel oldu. Şiddetli fırtınadan dolayı mağdur olduklarını belirten Reşat Aksu isimli esnaf, “Bugün şiddetli fırtınadan dolayı biraz mağdur olduk. Mevsim olarak ilkbahara girdiğimiz için böyle fırtına çıkması normal” dedi.

Iğdır Belediyesine ait itfaiye ekipleri fırtınadan dolayı toz çıkmaması için yolladı suladı.

