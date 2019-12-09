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09 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Iğdır’da etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü Haberi

Iğdır’da etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü Haberi

IĞDIR MERKEZDE SİSTEN DETAY

-TRAFİKTE SİSTEN DETAY

( IĞDIR ) IĞDIR

- Iğdır'da gece başlayan sis, sabah da etkisini sürdürerek sürücülerin görüş mesafesini düşürdü. Iğdır’da şehir merkezi ile ilçelerde gece başlayan sis sabah da etkisini sürdürerek hem hayatı olumsuz etkiledi hem de sürücülerin görüş mesafesini düşürdü. Sürücülerin görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Sürücüler, yoğun sisten dolayı oluşabilecek kazalardan kaçınmak için hızlarını düşürerek, sis farı ve dörtlülerini yakarak trafikte seyretti. Günün ilerleyen saatlerinde şehir merkezinde sis çekilirken yüksek kesimlerde sis etkisini sürdürmeye devam etti.
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