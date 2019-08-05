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05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Iğdır’da büyükbaş hayvanlar zehirlenerek telef oldu

Iğdır’da büyükbaş hayvanlar zehirlenerek telef oldu

HAYVANLARIN OTLADIKLARI ALANDAN DETAY

Tarım İlacı A Haber Jandarma Büyükbaş Hayvanlar Büyükbaş Hayvan 

-ZEHİRLENEN VE TELEF OLAN HAYVANLARDAN DETAY
-KÖY MUHTARI ERCÜMENT AKSU İLE RÖP
-HAYVANI TELEF OLAN ÇİFTÇİ İLE RÖP
-ÇOBAN MEHMET MARAL İLE RÖP

( IĞDIR ) - Iğdır’da büyük baş hayvanlar zehirlenerek telef oldu IĞDIR

- Iğdır Merkeze bağlı Oba köyünde otlamaya çıkan 46 inekten 6 tanesinin iddiaya göre tarım ilaçlarından zehirlenerek telef olduğu belirtildi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Maral isimli çoban her zaman olduğu gibi sabah erken saatlerde köyde bulunan inekleri toplayarak otlatmaya götürdü. İnekleri otlattığı alana getirdikten belli bir süre sonra, ineklerden 2 tanesinin nefes alamayarak yere yıkıldığını, diğer ineklerinde rahatsızlandığını gördü. Durumu hemen köyde bulunan hayvan sahiplerine haber verdi. Köy Muhtarı Ercüment Aksu yaptığı açıklamada, “Hayvanların zehirlendiğini duyunca jandarmaya haber verdik. İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdik. Hayvanların neden zehirlendikleri araştırılıyor” dedi.
İneği telef olan Alican Akçan isimli çiftçi ise, “Hayvanlarımız telef oldu. Özel veteriner getirdik muayene etti, inceledi ve tarım ilacından zehirlendiklerini söyledi.

Birileri bahçelerine tarım ilacı atmış olmalı. Yetkililer konuyu araştırmalı. Çok mağdur olduk” şeklinde konuştu.
(ET-AT)
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