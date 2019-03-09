Iğdır'da bir kişinin öldüğü kavga güvenlik kamerasına yansıdı Haberi



- Iğdır'da iki grup arasında çıkan ve bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde, Iğdır Merkez Söğütlü Mahallesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında kavga çıktı. Silah, sopa ve bıçaklarla birbirine saldıran gruba, jandarma ve emniyet ekipleri müdahale etmiş, olayda 6 kişi yaralanmıştı. Kavgada yaralanan 6 kişi, olay yerine gelen ambulansla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralanan M.A., F.A., H.Ş., E.A., M.S.A. ve A.A. isimli şahıslardan M.S.A., H.Ş. ve A.A. isimli şahısların durumu ağırdı. Hastaneye kaldırılan A.A. (50) isimli şahıs yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamazken, ağır yaralı olan M.S.A. ile H.Ş.’nin durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Bir kişinin hayatını kaybettiği kavga ise güvenlik kamerasına yansıdı.

