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03 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Iğdır'da bayram pazarında yoğunluk yaşanıyor

Iğdır'da bayram pazarında yoğunluk yaşanıyor

KURULAN BAYRAM PAZARINDAN DETAY

Market Gariban 

-İSMET ÖZSULAR İSİMLİ ESNAF İLE RÖP

( IĞDIR ) IĞDIR

- Iğdır’da her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan Bayramı'na saatler kala bayram pazarında yoğunluk yaşanıyor. Ramazan Bayramı öncesi açılan şeker, lokum ve giyim eşyası satan esnaf, Cumhuriyet ve Doğubayazıt caddesinde tezgah açtı. İhtiyaçlarını karşılamak isteyen halk bayram pazarına akın etti. Bayram canlılığının eski tadını vermediğini belirten İsmet Özsular isimli esnaf, “işlerimiz iyi olmasa da idare eder. Ramazan bereketi var. Ramazan bereketinden dolayı işlerimiz biraz iyidir. Geçen yıla nazaran işlerimiz çok düştü. Büyük marketlerin sayesinde işlerimiz yüzde elli düştü. Artık pazara gariban vatandaş geliyor” dedi.
Bütçelerine uygun olması nedeniyle pazarı tercih ettiklerini ifade eden vatandaşlar ise fiyatların geçen yıla nazaran daha pahalı olduğunu söyledi.


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