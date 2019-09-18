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18 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Iğdır'da Ahilik Haftası kutlamaları

Iğdır'da Ahilik Haftası kutlamaları

KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜNDEN DETAY

Yarış Eğitim Sistemi Şiir Yarışması Öğrenciler İstiklal 

-PROGRAMIN YAPILACAĞI SALONDAN DETAY
-IĞDIR VALİSİ ENVER ÜNLÜ'NÜN KONUŞMASI

( IĞDIR ) IĞDIR

- Iğdır kültür merkezinde Ahilik Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.
Iğdır Kültür merkezinde düzenlenen programa, Iğdır Valisi Enver Ünlü, İl Jandarma Komutanı Mustafa Özdurhan, Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, Ticaret İl Müdürü Ender Önal, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başlayan program konuşmaların ardından ilköğretim okulları arasında düzenlenen Ahilik Konulu şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilerin şiirlerini seslendirmesi ile devam etti. Esnaf ve Sanatkarlar arasından ilin Ahisi, çırağı ve kalfasına Iğdır Valisi Enver Ünlü tarafından ödüller verildi.
Programda konuşan Iğdır Valisi Enver Ünlü, Ahiliğin ne olduğunu esnaf ve sanatkarların hayata bakış açılarını, irfanını anlamak için; esnaf ve sanatkarlarımızın sabah iş yerlerini açmak için ettikleri şu duaya bakmak lazım. Ya Rab cümlemizi darlıktan, bereketsizlikten ve aldanmaktan, hak yemekten, kul hakkına tecavüz etmekten muhafaza eyle. Bakın bu dua ne kadar hayırlı ve ne kadar bereketli bir duadır değil mi sevgili gençler. Sizlerde geleceğin usta ve kalfaları olarak artık yeni eğitim sistemimizde Ahilik kültürümüze sadık kalmak kaydı ile bu disiplin altında mesleklerinizi öğrenecek ve icra edeceksiniz” dedi Daha sonra program, ahilik pilavının dağıtımı ile son buldu.
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