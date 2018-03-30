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30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Iğdır'da 17 kişinin öldüğü trafik kazası güvenlik kamerasında Haberi

Iğdır'da 17 kişinin öldüğü trafik kazası güvenlik kamerasında Haberi

Olayın güvenlik kamerası görüntüsü

Görgü Tanığı Kaçak Göçmen Elektrik Direği Trafik Kazası Güvenlik Kamerası 

-Olay yerinden detay
-Kazayı gören Redail Yusifov'un konuşması
-ARŞİV

( IĞDIR ) IĞDIR

- Iğdır'da dün gece saatlerinde 17 kaçak göçmenin hayatını kaybettiği 37 kişininde yaralandığı feci trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı. Afganistan ve Pakistan uyruklu mültecilerin bulunduğu minibüsün yaptığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Iğdır Tuzluca karayolu Şehit Bülent Aydın Havalimanı mevkiinde kontrolden çıkan 65 EP 701 plakalı minibüs orta refüjde bulunan elektrik direğine çarparak kaza yaptı. Kazanın ardından görgü tanığı Redail Yusifov isimli Azerbaycan uyruklu vatandaş, "Gece saatleriydi ve biz burada çalışıyorduk. Öndeki minibüs elektrik direğine çarptıktan sonra alev aldı. Hemen arkasından gelen ve onunda içinde mülteci bulunan minibüs direğe çarpan minibüse arkadan çarpıp yola savrulan yaralıları ezerek yolun karşısına geçti. Biz olayı görür görmez hemen müdahale ettik. Yanan minibüsün içinde bulunan yaklaşık 50 kişiyi zorda çıkarmaya çalıştık. Daha sonra aracın tamamen yanmaya başladığı sırada daha fazla müdahale edemedik ve yetkilileri aradık” dedi.
Iğdır Tuzluca karayolu Havalimanı mevkiinde mülteci dolu minibüsün refüjdeki direğe çarparak 17 ölü 38 yaralının bulunduğu kazanın güvenlik kamerası görüntüsünde olayın nasıl olduğu ortaya çıktı. (ET-AA)
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