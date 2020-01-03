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03 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Iğdır'a karla karışık yağmur yağdı

Iğdır'a karla karışık yağmur yağdı

IĞDIR MERKEZDEN KAR YAĞIŞINDAN DETAY

Bild Irak 

-YOLDAN KAR YAĞIŞI DETAY

( IĞDIR ) IĞDIR

- Iğdır’da öğleden sonra başlayan karla karışık yağmur, kent merkezinin genelinde etkisini sürdürüyor. Iğdır merkezde etkili olan soğuk hava ve yağmur, bugün yerini karla karışık yağmura bıraktı. Iğdır'ın yüksek kesimlerinde ise kar etkili oldu. Kentte etkili olan karla karışık yağmur vatandaşlarda heyecan yarattı. Doğu Anadolu'nun birçok yerinde kar etkili olurken Doğunun Çukurova'sı Iğdır’da Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, cumartesi gününün de karla karışık geçeceğini belirtti.
Kent merkezinin genelinde ulaşımın sorunsuz sağlandığı bildirildi.

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