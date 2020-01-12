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12 Ocak 2020 Pazar günü yayınlandı
Iğdır'a beklenen kar yağdı

Iğdır'a beklenen kar yağdı

KENTİN FARKLI NOKTALARINDAN DETAY

Ölümsüz Hava Sıcaklığı Güneşli Hava Güneşli Kar Yağışı 

-MUHAMMED İNAN İLİM İSİMLİ VATANDAŞ İLE RÖP
-METİN ÇİĞDEM İSİMLİ VATANDAŞ İLE RÖP
-FOTOĞRAF VE KARTOPU OYNAYAN VATANDAŞLARDAN DETAY

( IĞDIR ) IĞDIR

- Iğdır’da son günlerde etkili olan sıcak ve güneşli hava akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Geçtiğimiz günlerde hava sıcaklığının 8 derece olduğu Iğdır kent merkezi, bugün akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü kentte, kar yağışının devam edeceği öğrenildi. Kar yağışını hasretle beklediklerini dile getiren Muhammed İnan İlim isimli vatandaş, Iğdır’a yılın ilk karı sonunda yağdı. Bizde bu anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekmeye buraya geldik. Baya güzel bir atmosfer. Daha çok kar yağar inşallah. Çoktandır yağmıyor hasret kaldık kar yağışına” dedi.
Metin Çiğdem isimli vatandaş ise, “Iğdır’a uzun zamandır kar yağmıyordu. Sevinçli ve mutluyuz. Kar yağışını kutlamak için sokaklara çıktık. Arkadaşım ile birlikte kar topu oynuyoruz” şeklinde konuştu.
Belediye meydanında toplanan vatandaşlar ise kar yağışının sevincini kartopu ve fotoğraf çekerek yaşadı.
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