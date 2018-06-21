İGDAŞ ve İSKİ çalışanları için toplu iş sözleşmesi imzalandı

-İmza töreni

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( İSTANBUL )- Başkan Uysal: "Türkiye'de belediyecilik hizmetleri örnek gösterilirken İGDAŞ VE İSKİ örnek gösteriliyor"- "İşçimizin hakkını enflasyona ezdirmeden verdiğimizi düşünüyoruz"- Başkan Uysal'dan personele sözleşmeden doğan bakiyelerin müjdesi İSTANBUL



- İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İGDAŞ ve İSKİ’de çalışan personel için TES-İŞ Sendikası ile toplu iş sözleşmesi imzaladı. İmza töreni öncesi konuşan Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, "Aslına baktığımız zaman dışarıdan birçok insan gelip İGDAŞ ve İSKİ'de çalışmak istiyor. Türkiye'de belediyecilik hizmetleri örnek gösterilirken İGDAŞ VE İSKİ örnek gösteriliyor" dedi.

. Saraçhane’de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi‘nde gerçekleşen imza törenine Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, TES-İŞ Sendikası Genel Başkanı Mustafa Şahin, İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, İGDAŞ Genel Müdürü Ali İhsan Sılkım ve sözleşmesi yapılacak çok sayıda personel katıldı.

"Türkiye’de belediyecilik çok iyi bir noktada" Türkiye'deki belediyeciliğin tüm dünyaya örnek teşkil ettiğini belirten Başkan Mevlüt Uysal, "Büyükşehir Belediyemiz 94 yılından itibaren belediyecilik adına ülkemize önce örnek oldu, sonra dünyada belediyecilik adına örnek bir çalışma ortaya koydu. Gerçekten Cumhurbaşkanımız belediye başkanı olduğunda belediye hizmet, çalışma örneği ortaya koydu. Bu ülkemize idarede aslında uzun yürüyüşün başlangıcı oldu. O noktada devam ediyoruz. Sözleşme yaptığımız sizler bu işin mimarısınız. Türkiye’de belediyecilik çok iyi bir noktada, İBB belediyecilik adına parmakla gösterilen noktadaysa, idarecilerin bu konuda emeği vardır ama asıl emek siz çalışanlarımızındır" dedi.

"Dışarıdan birçok insan gelip İGDAŞ ve İSKİ'de çalışmak istiyor" İBB'nin örnek gösterilen kurumlarının başında İSKİ ve İGDAŞ geldiğini söyleyen Uysal," 3 gün sonra seçim var. Seçim arifesinde baktığımız zaman sendikalar işi biraz kasıp daha iyi avantajlar elde etmenin yolunu arayabilirler. Bugün yaptığımız sözleşmede böyle birşey çıkmadı karşımıza. İBB dünyaya bütün mazlumları gözeten bir lider çıkardı. 94 yılından bugüne çalışanıyla, idarecisiyle omuz omuza verip işin en düzgününü yapmayı bu kurum başardı. Herkese bu konuda teşekkür ediyorum. Bazı belediyelerde çok büyük gürültü patırtı ile sendika sözleşmesi yapılıyor. Aslına baktığımız zaman dışarıdan birçok insan gelip İGDAŞ ve İSKİ'de çalışmak istiyor. Türkiye'de belediyecilik hizmetleri örnek gösterilirken İGDAŞ ve İSKİ örnek gösteriliyor. Buda aslında sizlerin eseri" diye konuştu.

"İşçimizin hakkını enflasyona ezdirmeden verdiğimizi düşünüyoruz" Vatandaşlara sözleşmeden doğan bakiyelerin müjdesini veren Başkan Uysal,"Bankada duracağına işçinin cebinde dursun. Bizim işçilerimiz seçimi paraya bağlamaz, yetişmese bile seçimde yapması gerekeni en iyi şekilde yapar. Diğer bir sorumluluğumuz var bu binadan dünya lideri çıkarmış bir büyükşehir belediyesiyiz. Bütün dünya gözlerini Türkiye'ye çevirmiş, bütün mazlumlar Türkiye'de acaba Recep Tayyip Erdoğan ne yapacak onu gözlüyor. Bütün dünya ona bakıyorsa bütün Türk milletinin bir sorumluluğu var. Büyükşehir olarak burada çalışanların sorumluğu daha fazla. Dünyada yeni bir sisteme geçerken güçlü cumhurbaşkanı güçlü meclis diyorsak İnşallah Pazar gün yapacağımız karar ülkemize için önemli. Ama ülkemiz kadar şahıslarımız içinde önemli. Biz bizden önceki nesile göre daha iyi bir ülkede de yaşadık. Bizim çocuklarımız daha iyi bir ülkede yaşasın istiyorsak, kendi adımıza görevimiz var. İşçimizin hakkını enflasyona ezdirmeden verdiğimizi düşünüyoruz.Önümüzdeki dönemde istikrar devam ederse daha iyi bir şekilde devam edecek inşallah. 24 Haziran'da ülke yeniden şaha kalkacak diyoruz. Almanya'da çalışan işçilerimize İSKİ'de İGDAŞ'ta iş var desek hepsi bırakıp gelir" dedi.



