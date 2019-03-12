İGA’dan taşınma açıklaması Haberi

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( İSTANBUL )- İGA, yolcuları uyardı İSTANBUL



- İstanbul Havalimanı İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 5 Nisan'da başlayacak taşınma için yolcular uçuşları hakkında ilgili şirketlerden bilgi alması konusunda uyarıldı. İGA tarafından yapılan açıklamada 5 Nisan'da başlayacak taşınma nedeniyle yolcuların mağduriyet yaşamaması için uyarıda bulunuldu. İGA, İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na taşınma operasyonunun 5 Nisan 2019 03:00-7 Nisan 2019 00:00 tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. İGA, ayrıca bu tarihler arasında bileti olan yolcuların mağdur olmaması için yolcuları bilet aldıkları havayolu şirketiyle görüşme yapmaları konusunda uyarıda bulundu. İGA’nın tüm sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım şöyle: "Büyük Taşınma Başlıyor! İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na taşınma operasyonu, yerel saat ile 5 Nisan 2019 03:00 - 7 Nisan 2019 00:00 tarihleri arasında yapılacaktır. Yolcularımızın uçuş detayları için ilgili havayolu şirketine başvurması gerekmektedir."

