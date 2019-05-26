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26 Mayıs 2019 Pazar günü yayınlandı
İftar vakti restoranda yangın tüpü patladı: 1 kişi ağır yaralı

İftar vakti restoranda yangın tüpü patladı: 1 kişi ağır yaralı

Olay yerinden görüntü

Alışveriş Ağır Yaralı Polis Ekipleri Yangın Tüpü Alışveriş Merkezi 

-Polislerden detay
-Kalabalıktan detay

( BURSA - ÖZEL)- Patlayan tüp çalışanın kafasına düştü- Yangın tüpü patlayan restoranda kimse yerinden kıpırdamadı BURSA

- Bursa'da bir alışveriş merkezinde bulunan Köfteci Yusuf isimli restoranda ısıdan etkilenen yangın tüpü patladı. Patlayan tüp bir çalışanın kafasına düşüp çalışanı ağır yaralarken müşteriler iftar vakti meydana gelen patlamanın ardından yerinden kıpırdamadı. Olay merkez Osmangazi ilçesine bağlı bir AVM'deki Köfteci Yusul isimli restoranda iftar saatinde meydana geldi. Fazla ısıdan ve buhardan etkilenen yangın tüpü patlayarak Fatih Muhammet M. isimli bir çalışanın başına düştü. Kafasına yangın tüpü düşen çalışan ağır yaralanırken restoranda yemek yiyen müşteriler kısa süreli panik yaşadı. Restoran çalışanları müşterileri sakinleştirip işlerine devam ederken ağır yaralanan çalışan hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili yapılan ihbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri patlamayla ilgili inceleme başlattı. Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran ekipler olay yerinde yapılan incelemenin ardından restoranda ayrıldı. Hastaneye kaldırılan çalışanın ise tedavisi devam ediyor.
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