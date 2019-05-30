İftar sonrası müşterilere müzik ziyafeti - SİİRT

- Çay ocağına müzik eşliğinde eğlenen vatandaşlardan görüntüler - İsa Danış'ın türkü söylemesi - Vatandaşların video çekmesi - İsa Danış ile röportaj - Galip Av ve Süleyman Aslan ile röportajİftar sonrası müşterilere müzik ziyafeti - Siirt 'te mahalli şarkıcı İsa Danış, işlettiği çay ocağına iftar sonrası gelen müşterilerine türküler seslendiriyor - Galip Avdos:"Danış'ı dinlemek için Yalova'dan geldim"SİİRT (AA) - Siirt 'te mahalli şarkıcı olan İsa Danış, iftarın ardından işlettiği çay ocağına gelen müşterileri için türküler söylüyor.Ramazan ayı dolayısıyla müşterileri için haftanın bir günü özel program düzenleyen Danış, cümbüş eşliğinde Arapça, Türkçe ve Kürtçe türküler söylüyor.Sesinin güzel olması dolayısıyla gelen talep üzerine program yaptığını belirten Danış, şöyle konuştu:" Siirt 'imizin örf ve adetlerinden biri gerçekleştiriyorum. Programı internet üzerinden canlı yayın yaparak il dışındaki hemşehrilerimize sesimizi ulaştırıyoruz. Onların istedikleri türküleri söylüyorum. Hatta Almanya, ABD, Suudi Arabistan ve Katar'da oturan Siirt liler de izliyor. Müşteriler uygulamadan memnun."Yalova'da yaşayan Siirt li Galip Avdos ise İsa Danış'ın sesinin çok güzel olduğunu ifade ederek, "Danış'ı dinlemek için Yalova'dan Siirt 'e geldim. Aynı zamanda memleket ve dostlarımızla hasret de gideriyoruz. " dedi. Süleyman Aslan da Danış'ı dinlemek için programın düzenlendiği geceler çay ocağına geldiğini kaydetti.
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