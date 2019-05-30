İftar saatinde korkutan yangın

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( BURSA ) BURSA



- Bursa’da 5 katlı apartmanda bulunan iş yerinde çıkan yangın, iftara saatler kala korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu. Alınan bilgilere göre yangın Bursa'nın İnegöl ilçesi Cuma Mahallesinde 5 katlı apartmanın girişinde bulunan kebap salonunun bacası alev aldı. 1. katta bulunan iş yerine sıçrayan alevleri görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Kendi çabalarıyla alevleri söndürmeye çalışan vatandaşlar, dumandan da etkilendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü. Dumandan etkilenenlere ise 112 Acil Sağlık ekipleri müdahale etti. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. (AÇ-

