İETT otobüsü park halindeki kamyonete çarptı: 1 yaralı İzle

-Devrilen kamyoneti kurtarma çalışması

-Sürücü röp.



( İSTANBUL )- İETT otobüsünün çarptığı kamyonet takla attı İSTANBUL



- Kağıthane bir İETT otobüsü, Sadabad Viyadiğü çıkışı TEM istikametinde arıza nedeniyle emniyet şeridine park eden kamyonete çarptı. Kaza nedeniyle kamyonet sürücüsü yaralanmazken, İETT otobüsünde bulunan bir yolcu hafif şekilde yaralandı. Kaza, saat 07.00 sıralarında Kağıthane Sadabad Viyadüğü çıkışı TEM Otoyolu istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, yol üzerinde seyir eden Cafer Şimşek idaresindeki 34 FT 1158 plakalı kamyonet arıza yaptı. Sürücü Şimşek, arıza yapan aracını kontrol etmek için emniyet şeridine park etti. Bu esnada arkadan gelen İETT otobüsü, emniyet şeridindeki kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet devrildi. Kazada kamyonet sürücüsü yaralanmazken, İETT otobüsünde bulunan bir yolcu ise hafif yaralandı. Yaralı yolcu 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu istikametine trafik yoğunluğu oluştu. Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri yol güvenliği alırken, İBB'ye ait kurtarıcı aracı da devrilen kamyonu yol üzerinden kaldırdı. Polisin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor. “Çarpmanın etkisiyle kamyonetim devrildi” Arıza nedeniyle kamyonetini emniyet şeridine çektiğini söyleyen Cafer Şimşek, “Aracım arıza yapınca emniyet şeridine park etti. Bu esnada arkadan gelen bir İETT otobüsü kamyonetime çarptı. Çarpmanın etkisiyle de kamyonetim devrildi. Benim durumum iyi” dedi.

(EK-ZA-



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