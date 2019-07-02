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02 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
İETT'de unutulan eşyalar açık artırmayla satıldı - İSTANBUL İzle

İETT'de unutulan eşyalar açık artırmayla satıldı - İSTANBUL İzle

- Açık artırma yapılan salondan görüntüler - Açık artırmaya çıkartılan bulunmuş eşyalardan görüntüler - Açık artırmanın yapılması - İETT Bulunmuş Eşya Bürosu Sorumlusu Esra Polat ile röportaj - Satılan eşyalardan görüntülerİSTANBUL (AA) - Vatandaşların İstanbul 'da toplu ulaşım araçlarıda unuttuğu ve İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nce muhafaza edilme süreleri dolan eşyalar satıldı.Karaköy'deki İETT Genel Müdürlüğü'ne ait binada yapılan açık artırmada satışa çıkarılanlar arasında, tablet bilgisayarlardan fotoğraf makinelerine, kol saatlerinden güneş gözlüğüne kadar pek çok eşya yer aldı.Açık artırma usulüyle satılan eşyaları toplu olarak ihaleyle bir kişi 81 bin liraya satın aldı.Gazetecilere açıklamada bulunan İETT Bulunmuş Eşya Bürosu Sorumlusu Esra Polat, yolcular tarafından unutulan ve kaybedilen eşyaların kendilerine ulaştırıldığını söyledi.

Polat, daha sonra bu eşyalarını sınıflandırıldığını dile getirerek, ''Süre dolunca da sahibine teslim edilemeyen tüm eşyaları ayrıştırıyoruz. Sonra da satılacak durumda olanlar açık artırma usulüyle satışa sunuluyor. Biz bu işi her yıl yapıyoruz. Bu yıl toplu sayış yaptık ve 81 bin liraya ürünlerin hepsi satıldı.'' dedi.

Toplu Ulaşım Güneş Gözlüğü Uttu Tablet Bilgisayar Açık Artırma 

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