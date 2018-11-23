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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
İDO ve BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi Video

İDO ve BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi Video

-ARŞİV-

İhlas 

-Denizden görüntü
-İDO İskelesinden görüntü
-Diğer ve genel detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO)’nun bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. İDO ve BUDO’nun bazı seferleri Marmara Denizindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. İDO’da iptal olan seferler; 07:50 - 09:45 / Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07:45 - 10:45 / Bandırma-Yenikapı-Bostancı BUDO’da iptal olan seferler; 07.00 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 08.30 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 08.30 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) 09.30 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09.30 - Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) 10.00 - Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 10.30 - İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) 11.00 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
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