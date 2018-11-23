İDO ve BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi Video

-Denizden görüntü

-İDO İskelesinden görüntü

-Diğer ve genel detaylar



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO)’nun bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. İDO ve BUDO’nun bazı seferleri Marmara Denizindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. İDO’da iptal olan seferler; 07:50 - 09:45 / Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07:45 - 10:45 / Bandırma-Yenikapı-Bostancı BUDO’da iptal olan seferler; 07.00 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 08.30 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 08.30 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) 09.30 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09.30 - Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) 10.00 - Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 10.30 - İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) 11.00 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

