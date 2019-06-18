İDO ilk seferini yaptı

-yolcuların inmesi

-açıklamalar

-sunum

-detaylar



( KIRKLARELİ ) KIRKLARELİ



- İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmesi İDO 2019 yılının ilk Bulgaristan Burgaz, Türkiye Kırklareli İğneada seferi 18 Haziran Salı günü yaptı. İDO Genel Müdürü Hasan Üstündağ yaptığı açıklamada ilk seferin iki ülke konsoloslarının çabaları ile gerçekleştiğini belirterek "İki ülke arasında bir dostluk seferi diyebiliriz. İnşallah ileri ki dönemlerde de iki ülke arasında turistlerin getirilip götürülmesi açısından ilk adım olacağını düşünüyorum. Bu konuda bizim çabamız oldu, ancak gerekli yolcu potansiyeli ulaşılamadığı için başlayamadık. İki ülke arasında hem dostluk olsun hem de turizmimize bir fayda olsun diye ileride talep olursa yapmayı düşünüyoruz" dedi.

İlk sefer 1 saat sürdü İlk seferin 1 saat sürdüğünü dile getiren İDO Genel Müdürü Hakan Üstündağ "İDO'nun ilk seferi 1 saat sürdü, fakat hava şartlarına göre 3-4 saatte sürebilir. Seferlerimiz yapılabilseydi Burgaz, İğneada ve İstanbul olarak yapılacaktı" şeklinde konuştu.

İlk kez dostluk seferi gerçekleştirildiğini söyleyen Demirköy Kaymakamı Cafer Ekinci Bulagaristanlı misafirleri İğneada'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Daha sonra İğneada'da bir otelde İğneada'yı tanıtan sunum yapıldı. Sunumun ardından Bulgaristan Burgaz ilinden gelen misafirler İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı'ı gezdirildi.

