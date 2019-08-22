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22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
İdlip’e içme suyu yardımı - HATAY

İdlip’e içme suyu yardımı - HATAY

- Dernek tarafından kurulan su paketleme tesisi - Dernek çalışanının paketlenen suları dizmesi - HAYAD Dernek Başkanı Rahmi Vardı'nın açıklaması - Su paketleme tesisinden detayİdlib'e içme suyu yardımı - Hatay Yardımlaşma Derneğince kurulan tesisten, Suriye'nin İdlib kentindeki sivillere günde 5 bin litre içme suyu gönderilecekHATAY (AA) - Hatay Yardımlaşma Derneğince (HAYAD) Suriye'nin İdlip kentindeki halka günde 5 bin litre içme suyu yardımı yapılacak.Merkezi Kırıkhan ilçesinde bulunan HAYAD'ın lojistik merkezinde kurulan su paketleme tesisinde birer litrelik olarak hazırlanan toplam 5 bin litre su, İdlib'deki halka gönderilecek.Dernek Başkanı Rahmi Vardı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede yerlerinden yurtlarından edilen yüz binlerce sivilin zor durumda olduğunu söyledi.

Bölgedeki su ihtiyacının karşılanması için harekete geçtiklerini belirten Vardı, "Zeytin ağaçlarının altında yaşamlarını sürdürmeye çalışan sivil halka içme suyu gönderme kararı aldık. Bugünden itibaren Türk Kızılay ve AFAD aracılığıyla bölgede yaşayan insanlara 5 bin litre su göndereceğiz." dedi.
Vardı, Afrin bölgesindeki 2 kampa ise tankerlerle su göndermeye devam ettiklerini kaydetti.

Muhabir Gesi İdlib İçme Suyu Harekete Geç 

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