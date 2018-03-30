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30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
İdlibliler rejimin saldırılarına karşı Türkiye'den yardım istedi - İDLİB

İdlibliler rejimin saldırılarına karşı Türkiye'den yardım istedi - İDLİB

- Gösteriden detay görüntüler - İdlib li göstericilerden İbrahim Barış ile röportaj - Gösterici Abdullah Zarzar ile röportajİDLİB (AA) - Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin yoğun hava saldırıları düzenlediği İdlib 'de binlerce kişi saldırıların durdurulması için gösteri düzenledi.
İdlib 'in Marretinuman, Serakib ve Hazzano bölgelerinde cuma namazından sonra toplanan binlerce sivil gösteri yaptı.Gösteriye katılan grup, Türkiye'ye sevgi mesajları yollarken saldırıların durdurulması için Kazakistan'ın başkenti Astana'da garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran arasında sağlanan anlaşma çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin oluşturmaya başladığı ateşkes gözlem noktalarını tamamlamasını istedi.Türk ve Özgür Suriye Ordusu bayrakları taşınan gösteride, "Araplar ve Türkler kardeştir. Kardeşlerinizi bırakmayınız", "Dünya bizden vazgeçti. Siz bizi yalnız bırakmayınız. Siz gönlümüzdesiniz." dövizleri yer aldı. İdlib li göstericilerden İbrahim Barış, AA muhabirlerine yaptığı açıklamada, Türkiye'yi katliamları önlemesi için Suriye'ye çağırdıklarını söyledi.

Muhabir Cuma Namazı Başkent Katliam Saldırı 

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