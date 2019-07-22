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22 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- İdlibli kadının yardım çığlığı: 'Trump, bunları durdur”

- İdlibli kadının yardım çığlığı: 'Trump, bunları durdur”

Suriyeli kadının gözyaşları içinde seslenmesi

( İDLİB ) - İdlibli kadının yardım çığlığı: "Trump, bunları durdur” İDLİB

Hava Saldırısı İdlib Rejim Saldırı 


- Sabah saatlerinde Maret El Numan’a yönelik hava saldırısında sevdiklerini kaybeden İdlibli bir kadın ABD Başkanı Donald Trump’a seslenerek, “Bu masum insanları öldürmeyi durdurun” dedi.
Esad rejimi ve Rus savaş uçakları İdlibli bombardımana devam ediyor. İdlib'de siviller neredeyse her sabaha hava saldırıları ile uyanıyor. Bugün bir kez daha Rus uçakları ile Esad rejiminin hava saldırısına uğrayan Maret El Numan’daki siviller “artık yeter” diyerek tepkilerini gösterdi. Sabah saatlerinde düzenlenen ve 31 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda evleri yıkılan ve sevdiklerini kaybeden bir kadının çığlıkları, savaşın en gerçekçi ve soğuk yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. Gözyaşları içinde masum insanların öldürülmesinin engellenmesini isteyen kadın, “Her gün vuruluyoruz. Her gün öldürülüyoruz. Sayın Trump, lütfen bunu durdurun. Bu masum insanları öldürmeyi durdurun. ABD, lütfen bir şeyler yap” dedi.

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