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05 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
- İdlibli ailelerin gözü kulağı Erdoğan'ın Putin ile yapacağı görüşmede

- İdlibli ailelerin gözü kulağı Erdoğan'ın Putin ile yapacağı görüşmede

kamptan detaylar

Güvenli Bölge Kader İdlib Rejim Saldırı 

-idlibten kaçanlar ile röportaj
-genel detaylar

( AZEZ ) AZEZ

- Rejimin saldırılarından kaçarak Türkiye'nin güvenli hale getirdiği Fırat kalkanı bölgesine gelip çadırda yaşayan İdlibliler, gözünü kulağını Erdoğan-Putin görüşmesine çevirdi. İdlib’de Rejim ve Rusya'nın saldırılarından kaçarak Türkiye'nin Güvenli bölge haline getirdiği Fırat Kalkanı bölgesine gelen ailelerin gözü kulağı Erdoğan'ın Putin ile yapacağı görüşmeye çevrildi. Tüm dünyanın yakından takip ettiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Lideri Putin ile bugün yapacağı görüşme İdlib’in kaderini belirleyecek, buradan kaçmak zorunda kalan aileler ise, bir an önce ateşkesin sağlanmasını ve evlerine dönmek istediklerini söyledi.

Azez Kırsalında kurulan Mukavveme kampında bulunan aileler, bir an önce rejimin saldırılarının durmasını istiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Teşekkür eden İdlibliler, önce Allah'a sonrada Erdoğan'a güvendiklerini belirtti.
Uçakların sivil ayrımı yapmadan kendilerini bombaladığını ifade eden aileler başka çareleri olmadığı için evlerini terk edip güvenli bölgelere geldiklerini söyledi.

Bugün yapılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin görüşmesinden ateşkes çıkması halinde evlerine geri döneceklerinin altını çizdi.
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