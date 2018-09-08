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08 Eylül 2018 Cumartesi günü yayınlandı
- İdlib ve Hama’da 4 kişi hayatını kaybetti

- İdlib ve Hama’da 4 kişi hayatını kaybetti

saldırılan bölgelerden görütnüler

( İDLİB ) İDLİB

İdlib Rejim Sağlık Çalışanları Saldırı 


- Rusya ve Esad rejimine ait uçakların Suriye’nin İdlib ve Hama bölgelerine düzenlediği saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti. Rusya ve Esad rejimine ait savaş uçaklarının, İdlib ve Hama’ya bağlı 20 köyü bombardıman altına aldığı öğrenildi. Saldırılar sonucu Abidin Kasabasında aralarında 1 çocuğun da olduğu 4 kişi hayatını kaybetti. Bombardımanın yoğun yaşandığı diğer yerler arasında Han Şeyhun, Latamna, Kafrzita, Gergnaz köylerinin yer aldığı aktarıldı. Saldırılarda bölgede bulunan Cham Hastanesinin de ciddi zarar gördüğü ve bazı sağlık çalışanlarının yaralandığı, bazı ambulansların hasar gördüğü öğrenildi.
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