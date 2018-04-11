- İdlib’teki patlamada ölü sayısı 30'a yükseldi Haberi



- Suriye’nin İdlib kentinde Pazartesi günü meydana gelen patlamada ölenlerin sayısı 30'ya yükselirken, 150 kişi de yaralandı. Suriye’nin İdlib kentinde Al-Qusour Mahallesi'nde 7 katlı bir bina, füze isabet etmesi sonucu yerle bir olmuştu. Olayda çoğunluğu çocuk ve kadınlar olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükselirken, yaralıların sayısının da 150 olduğu bildirildi.

Yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğu, sivil savunma ekiplerinin ise arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi. Kalıntılar arasından kurtarılan kız çocuğu hayatını kaybetti Kurtarma çalışmaları sırasında molozların altında kalan bir kız çocuğu sivil savunma ekiplerinin 3 saatlik uğraşları sonucunda kurtarılmış ve hastaneye nakledilmişti. Sila Murad Zakkur adındaki kız çocuğu bütün çabalara rağmen kurtarılamayarak hastanede hayatını kaybetti. Sila'nın ağabeyi Saif Murat Zakkur'un da patlamada hayatını kaybettiği belirtildi. Patlamanın Akdeniz'deki Rus savaş gemisinden balistik füze atılması sonucu yaşandığı iddia edilmişti. (AA-CC-Y)

