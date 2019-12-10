Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
- İdlib’teki kampları sel vurdu Haberi

- İdlib’teki kampları sel vurdu Haberi

Sualtında kalan kamplar

Mülteci Şiddetli Yağış İçme Suyu İnsani Yardım Yardım Çağrısı 

-Çadırlar
-Olaydan detay

( İDLİB ) İDLİB

- İdlib çevresinde bulunan Sarmada, El-Sarut, Binnish, Kah, Atme mülteci kampları, şiddetli yağışlar ve sel nedeniyle sular altına kaldı. Suriye’nin İdlib bölgesinde bulunan Sarmada, El-Sarut, Binnish, Kah, Atme, mülteci kampları sular altında kaldı. Kış mevsiminin gelmesiyle endişeye kapıldıklarını endişelenen kampta yaşayanlar, şiddetli yağışlar sonucu sel sularının kamplarını vurmasının ardından yetkililere seslendi. Kamp sakinleri, insani yardım kuruluşlarına ve yerel meclislere kış aylarının başlaması nedeniyle koşulların kötüleştiği için yardım çağrısında bulunarak ilaç ve ısıtma sistemi talep etti. Terör örgütü PKK/YPG’den kaçarak kampa sığınan siviller, çadırlarının ve alt yapının yetersiz olması nedeniyle endişeli günler geçiriyor. Elektik ve içme suyu olmayan kampta yaşayan siviller olumsuz hava koşulları öncesinde hem kendileri hem de çocukları için yardım bekliyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreniİsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreni
Fransada Emeklilik Reformuna Karşı Grev Ve Protestolar BaşladıFransada Emeklilik Reformuna Karşı Grev Ve Protestolar Başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londrada Coşku İle KarşılandıCumhurbaşkanı Erdoğan, Londrada Coşku İle Karşılandı
Yunanistandan Türkiyeye Zorla Gönderilen Göçmen: Ellerimi Bıçakla KestilerYunanistandan Türkiyeye Zorla Gönderilen Göçmen: Ellerimi Bıçakla Kestiler
Yunan Sınırında dehşet GecesiYunan Sınırında dehşet Gecesi
Teröristlerin Sözde Karargahlarındaki Detaylar Dikkat ÇektiTeröristlerin Sözde Karargahlarındaki Detaylar Dikkat Çekti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı