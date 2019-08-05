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05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- İdlib’teki ailelere 3 bin gıda kolisi Haberi

- İdlib’teki ailelere 3 bin gıda kolisi Haberi

Hazırlanan koliler detay

Zeytinli Zeytinlik Bayram Şekeri Yardım Konvoyu Saldırı 

-Koliler hazırlanırken detay
-Kolilerin içerisine gıdalar konulurken detay
-Şuayip Altun açıklama
-Koliler hazırlanırken detay

( İDLİB ) İDLİB

- İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İdlib’in güney kırsalına yönelik saldırılardan kaçarak Türkiye sınırına yakın bölgelerdeki zeytinlik arazilere sığınan siviller için 3 bin adet gıda kolisi hazırlıyor. İHH Suriye Çalışmaları Bab el-Hava Ofisi Sorumlusu Şuayip Altun son dönemlerde artan saldırılar dolayısı ile 500 bin kişinin Türkiye sınırına doğru göç ettiğini belirterek, "Son dönemlerde İdlib’teki sivil yerleşim alanlarına yönelik saldırıların artması yoğun bir göçü doğurdu. Sadece 2018 yılının Eylül ayından bu yana en az 500 bin insan Türkiye sınırına doğru göç etti. Bu bölgelerde de maalesef siviller için yeterli yaşam alanı bulunmuyor. Eğer saldırılar son bulmazsa göç eden insan sayısı da artacak. Bu nedenle en kısa sürede sivil yerleşim yerlerine yapılan saldırıların sona ermesini ümit ediyoruz" dedi.
3 bin adet gıda kolisi hazırladıklarını belirten Altun, "İdlib’in güney kırsalındaki saldırılardan kaçarak Türkiye sınırına yakın bölgelerdeki zeytinlik arazilere sığınan Suriyeli siviller için bayram öncesi dağıtmak amacıyla 3 bin adet gıda kolisi hazırlıyoruz. Kolilerimizin içinde bakliyat ürünleri, sıvı yağ, salça, kahvaltılık besinler, un ve bayram şekeri bulunuyor. Bu gıda kolilerinin hazırlanmasında destek olan Fetih-Der kurumuna teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
Hazırlanan 3 bin gıda kolisinin dağıtımı için "Yalnız Değilsiniz" isimli bir yardım konvoyu organize ettiklerini belirten Altun, savaş mağduru sivillere yönelik desteklerin devam edeceğini sözlerine ekledi.
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