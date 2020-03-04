İdlib'te yaralanan yüzbaşı Tarsus’taki evine geldi

-Yaralı Yüzbaşı yakınları tarafından merdivenlerden çıkarılması

-Ambulansın gelişi

-Ambulanstan indirilişi

-Yüzbaşı fotolar



( MERSİN ) MERSİN



- Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısında yaralanan piyade yüzbaşı Hatay'daki tedavisinin ardından memleketi Mersin’in Tarsus ilçesine geldi. İdlib’de 33 askerin şehit edilmesinin ardından TSK tarafından bölgede Bahar Kalkanı Operasyonu başlatıldı. 1 Mart Pazar günü rejim unsurları tarafından yapılan hava saldırıda yaralanan Piyade Yüzbaşı Yunus Örücü, ilk olarak Hatay’daki tedavinin ardından Reyhanlı ilçesindeki ikinci tedavisinden sonra ambulansla Tarsus’taki Hürriyet Mahallesi’ndeki ikametine getirildi.

Eşi Sibel Örücü, Annesi Elif Davarcı, babası Abdullah Örücü ve komşuları tarafından karşılandı. Anne Elif Davarcı sevinç gözyaşları içinde çocuğuna sarıldı. Evinde dinlenen Piyade Yüzbaşı Yunus Davarcı’yı çocukları Arya ve Gökçe öpücüğe boğdu. (ERY-



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