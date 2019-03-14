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14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
İdlib'te yaralanan 5 Suriyeli Hatay’a getirildi Haberi

İdlib'te yaralanan 5 Suriyeli Hatay’a getirildi Haberi

Yaralıların hastaneye getirilişi

Hastane Emniyet Teşkilatı Bombalı Saldırı Sağlık Ekipleri Saldırı 

-Hastaneden genel görüntü
-Kaymakam Zafer Karamehmetoğlu açıklaması

( HATAY ) HATAY

- Suriye’nin İdlib kentine yönelik gerçekleşen bombalı saldırıda yararlanan Suriye uyruklu 5 kişi Hatay’da tedavi altına alındı. Suriye rejimi ve müttefiklerinin sivillere yönelik saldırılarında ağır yaralanan 5 Suriye uyruklu şahıs Kırıkhan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Konuyla ilgili açıklama yapan Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, “Yaralılar dün gece saat 22.30 sıralarında ilçemizdeki hastanelere getirildi.
Suriye’de ki bombalama olayından yaralanan 45 yaşlarında bir bayan 2 torunu ile beraber Kırıkhan Devlet Hastanemize getirildi.
Tedavileri yapıldı ve her hangi bir hayati tehlikeleri yok. Bugün itibari ile Kırıkhan Hayat Derneği’ne teslim ediyoruz. Bir müddet burada kaldıktan sonra yasal işlemleri yapılacak. Kırıkhan Özel Bilim Hastanesi’ne de bir yaralı geldi ve hayati tehlikesi var. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden gelen Merve isimli bir bayan var oda Kırıkhan Bilim Hastanesi’ne intikal etmiş olup bu bayanın da hayati tehlikesi var. Şuuru kapalı, cihaza bağlı olarak yaşamaktadır. Sınırdaki olayları hep beraber takip ediyoruz. Bu hastanedeki doktorlarımız ve sağlık ekiplerimiz, emniyet teşkilatımız, askeri birimlerimiz, güvenlik birimlerimiz hepsi teyakkuz halinde ve her türlü müdahaleye hazır bir vaziyette hazırlığımızı tamamladık bekliyoruz” dedi.
(ELF-
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