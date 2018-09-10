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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- İdlib'te sivillerin üzerine bombalar böyle yağıyor

- İdlib'te sivillerin üzerine bombalar böyle yağıyor

Bomba sesini duyan sivillerin panik görüntüleri

Kamera Güvenlik Kamerası Bombalı Saldırı İdlib Saldırı 

-Bombanın düşmesi
-Sivillerin bölgeden kaçması

( İDLİB ) İDLİB

- Suriye'de Esad rejimi tarafından İdlib’in bombalanması kameralara yansıdı. Havadan atılan bombaların sivilleri hedef alması saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Rusya destekli Esad rejimi tarafından Suriye'nin İdlib kentine düzenlenen bombalı saldırı bombaların düştüğü yere metrelerce uzaklıktaki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, bombaların yere düştükten sonra zeminin sarsıldığı ve etrafa yoğun bir toz bulutunun kalktığı görülüyor. Bomba sesini duyan sivillerin çocuklarını alarak kaçması kameraya yansırken bazı Suriyelilerin ise patlama sebebiyle şok yaşadığı görülüyor.
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