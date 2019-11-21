Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
- İdlib’te sivillerin bulunduğu kampa füze saldırısı: En az 10 ölü İzle

- İdlib’te sivillerin bulunduğu kampa füze saldırısı: En az 10 ölü İzle

İdlib’te sivillerin bulunduğu kampa füze saldırısı: Ez az 10 ölü

( İDLİB ) İDLİB

Sığınmacı Kamera İdlib Sığınma Saldırı 


- Suriye’nin İdlib kentinde rejim güçleri tarafından sivillerin bulunduğu kampa düzenlenen füze saldırısında ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti. Suriye'de rejim güçleri İdlib kentindeki bir sığınmacı kampına füze saldırısı düzenledi.
Saldırıda en az 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Çok sayıda yaralının da bulunduğu olayda panik anları kameralara yansıdı. Saldırıyı İran destekli grupların yaptığı ileri sürüldü.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
İstanbulda nefes kesen operasyonİstanbulda nefes kesen operasyon
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Bu Güne Kadar Yumruk Yiyen SiyasetçilerBu Güne Kadar Yumruk Yiyen Siyasetçiler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı