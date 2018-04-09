- İdlib’te patlama: 14 ölü, 100'den fazla yaralı



- Suriye’nin İdlib kentinde meydana gelen patlamada 14 kişi hayatını kaybederken, 100'den fazla kişi de yaralandı. Suriye’nin İdlib kentinde Al-Qusour Mahallesi'nde pazarda bir patlama meydana geldi. Yerel kaynaklar, olayda 14 kişinin hayatını kaybettiğini, çoğunluğu çocuklar ve kadınlardan oluşan 100'den fazla kişinin de yaralandığını aktardı. Olayın ardından yaralılar hastanelere kaldırılırken, sivil savunma ekipleri arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Patlamanın Akdeniz'deki Rus savaş gemisinden balistik füze atılması sonucu yaşandığı iddia edildi.

