- İdlib’te Ölü Sayısı 28'e Yükseldi Haberi

-Kız çocuğunun kurtarılması



( İDLİB ) - İdlib’te ölü sayısı 28'e yükseldi İDLİB



- Suriye’nin İdlib kentinde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 28'e yaralananların sayısının da 148'e ulaştığı bildirildi.

Suriye’nin İdlib kentinde Al-Qusour Mahallesi'nde bulunan 7 katlı bir bina dün gece bir füzenin isabet etmesi sonucu yerle bir olmuştu. Yerel kaynaklar, olayda çok sayıda ölü ver yaralı olduğunu aktarmıştı. Olayın ardından yaralılar hastanelere taşındığı bildirilmişti. Son edinilen bilgilere göre patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 28'e yaralananların sayısının da 148'e ulaştığı bildirildi.

Patlamada ölen ve yaralananların çoğunun çocuklar olduğu bildirildirken sivil savunma ekiplerinin bina kalıntıları altında arama çalışmalarının devam ettiği aktarıldı. Kurtarma çalışmaları sırasında, sivil savunma ekipleri 3 saatlik uğraş sonucunda molozların altında kalan küçük kızı kurtardıkları kaydedildi. Patlamanın Akdeniz'deki Rus savaş gemisinden balistik füze atılması sonucu yaşandığı iddia edilmişti.

