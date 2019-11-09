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09 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
- İdlib’te Htş Protesto Edildi

- İdlib’te Htş Protesto Edildi

Gösterilerin görüntüsü

( İDLİB ) - İdlib’te HTŞ protesto edildi İDLİB

Protesto İdlib 


- İdlib halkı, Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) örgütünü protesto etti. Bütün şehirde sokaklara dökülen protestocular, Heyet Tahrir eş-Şam’ın İdlib’ten çıkmasını istiyor. Suriye’nin İdlib kentinin güneyindeki Maaret en-Numan'da yüzlerce Suriyeli, Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) örgütüne karşı protesto gösterisi düzenleyerek karşıt sloganlar attı. Protestocular, tüm ekonomik ve diğer faaliyetlerin HTŞ’nin elinde bulunduğunu belirterek, İdlib'den çıkarılması gerektiğini belirtti.

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