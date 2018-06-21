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21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
- İdlib’te Çifte Patlama:8 Ölü

- İdlib’te Çifte Patlama:8 Ölü

olay yeri sosyal medya

( İDLİB ) - İdlib’te çifte patlama:8 ölü İDLİB

Sosyal Medya Bombalı Saldırı İdlib Saldırı Sivil Savunma 


- Suriye’nin İdlib kentinde meydana gelen çifte patlamada 8 kişinin hayatını kaybettiği 14 kişinin yaralandığı belirtildi. İdlib’te meydana gelen bombalı saldırılarda 8 kişi hayatını kaybederken, aralarında sivil savunma ve sağlık görevlilerinin de bulunduğu 14 kişi yaralandı. Saldırıda ilk olarak bomba yüklü bir motosikletin patlatıldığı, patlama sonrası olay yerine sağlık görevlileri ve sivil savunma ekiplerinin gelmesinin ardından bomba yüklü bir aracın infilak ettiği belirtildi. Patlama nedeniyle çevredeki birçok bina ile araçların kullanılamaz hale geldiği, bazılarının da hasar gördüğü öğrenildi.
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