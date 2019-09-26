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26 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
- İdlib’te bombalı motosiklet patladı: 4 yaralı

- İdlib’te bombalı motosiklet patladı: 4 yaralı

patlamadan görüntüler

( İDLİB ) İDLİB

Hastane İdlib Kız Çocuğu 


- Suriye’nin İdlib kentinde bomba yüklü bir motosikletin infilak etmesi sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Suriye’nin İdlib kentinin merkezinde bomba yüklü bir motosiklet infilak etti. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, patlama sonucu 4 kişi yaralandı, etrafındaki pek çok iş yeri zarar gördü. Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralalılar arsında bir kız çocuğunun durumunun ağır olduğu kaydedildi.
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