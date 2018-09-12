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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
İdlib sınırına fırtına obüs sevkıyatı

İdlib sınırına fırtına obüs sevkıyatı

Askeri araçların alaydan, fırtına obüsleri, askeri kamyonlar, sivil minibüsler, detaylar

( GAZİANTEP ) - GAZİANTEP

Zırhlı Araç Zırhlı Araçlar Komando İdlib 


- Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin İdlib sınırına askeri sevkıyat devam ediyor. Komando, tank ve zırhlı araç sevkıyatlarından sonra fırtına obüsleri de bölgeye gönderiliyor. Batı illerinden gönderilen komando birlikleri, tank ve zırhlı araçlardan sonra fırtına obüsleri de Suriye sınırına gönderiliyor. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan 106. Topçu Alay Komutanlığında son 2 gün içerisinde 12 geniş ve uzun araca yüklenmiş fırtına obüsleri, 6 kamyonla ise mühimmat ve malzeme gönderildi. Geniş güvenlik tedbirleri arasında yapılan sevkıyatta, 2 sivil minibüs ile de personeller İdlib sınırına doğru yola çıktı. (BŞ-SD-HA-Y)
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