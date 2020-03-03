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03 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
İdlib şehitleri için mevlit okutuldu, helva dağıtıldı

İdlib şehitleri için mevlit okutuldu, helva dağıtıldı

Caminin görüntüsü

Şehit İdlib Rejim Saldırı 

-Şehitlerin fotoğrafları
-İl Müftüsü Abdurrahman Şahin’ın konuşması
-Kuran-ı kerim okunması
-Mevlidi şeriften görüntüler
-Helva dağıtımından görüntüler

( KİLİS ) KİLİS

- Suriye’nin İdlib kentinde rejim askerlerinin saldırısı sonucu 36 askeri şehit olması nedeniyle Kilis’te Mevlid-i Şerif okutuldu. 7 Aralık Mahallesi Muhtarı Ökkeş Göktaşlı tarafından İdlib’de şehit olan 36 asker için Murtaza Camii’nde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.
İl Müftüsü Abdurrahman Şahin ve din görevlileri tarafından mevlid-i şerif okundu. Programda Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Hatmi Şerif duası yapıldı. Program helva dağıtımı ile sona erdi
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