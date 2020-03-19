Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
İdlib şehidi Uzman Onbaşı Oğuzhan Taş'ın ailesine acı haber verildi - KAHRAMANMARAŞ

İdlib şehidi Uzman Onbaşı Oğuzhan Taş'ın ailesine acı haber verildi - KAHRAMANMARAŞ

- Şehidi Uzman Onbaşı Oğuzhan Taş'ın babaevinin çevresinden görüntüler - Mahalleye Türk bayraklarının asılması - Sağlık ekipleri ve ambulanstan görüntülerİdlib şehidi Uzman Onbaşı Oğuzhan Taş'ın ailesine acı haber verildiKAHRAMANMARAŞ (AA) - İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde radikal grupların roketli saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Oğuzhan Taş'ın (28) Kahramanmaraş 'ın Elbistan ilçesindeki baba ocağına acı haber ulaştı.Şehidin ilçeye bağlı Yunus Emre Mahallesi'ndeki babaevine gelen Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sinan Sert, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık ile Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Fevzi Günalmış, baba Muhyi ve anne Selamet Taş'a acı haberi verdi.Şehidin anne ve babası, Kaymakam Demir ile askeri yetkililer ve mahalle sakinlerince teskin edilmeye çalışıldı.Şehidin evi ve evin bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehadet haberinin duyulmasının ardından Taş ailesinin yakınları ve mahalle sakinleri evin önünde toplandı.3 kardeşi bulunan şehit Taş'ın bekar olduğu öğrenildi.Şehidin naaşının Hocazade Camisi'nde yarın kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilmesi bekleniyor.

Şehit Roketli Saldırı Baba Ocağı Cenaze Namazı Saldırı 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Şırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör OperasyonuŞırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör Operasyonu
Diyarbakır'da PKK'ya Büyük DarbeDiyarbakır'da PKK'ya Büyük Darbe
Ağlayan polisi şehit yakını teselli ettiAğlayan polisi şehit yakını teselli etti
Şehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılarŞehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılar
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı