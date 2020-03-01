İdlib şehidi Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı baba ocağına getirildi, helallik alındı

-Şehidin evinin önünde genel görüntü

-Helallik ve dua detay

-genel ve detaylar

-Şehidin fotosu



( SAMSUN )- Şehidin 4 yaşındaki yeğeninden yürek burkan sözler: "Dayım şehit oldu, vatan sağolsun" SAMSUN



- Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan Samsunlu Piyade Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı’nın evinin önünde helalık alınıp dualar okundu. Şehidin 4 yaşındaki yeğeninin asker selamı verip "Dayım şehit oldu, vatan sağ olsun" demesi herkesi duygulandırdı. Samsunlu Piyade Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı, Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin hain saldırısı sonucu şehit düştü. Şehidin naaşı dün akşam saatlerinde askeri uçakla Samsun-Çarşamba Havalimanı’na getirildi.

Şehit Eyüp Gülaştı'nın naaşı saat 11.00 gibi Samsun'un Çarşamba ilçesi Hasbahçe Mahallesi'ndeki baba evinin önüne getirildi.

Samsunlular şehidin evinin önüne akın etti. Burada dualar okundu, helallik alındı. "Dayım şehit düştü, vatan sağ olsun" Şehidin 4 yaşındaki yeğeni Turgaycan Ergun'un asker kıyafeti giyerek "Dayım şehit düştü, vatan sağ olsun" demesi yürekleri dağladı. Şehidin naaşı okunan duaların ardından cenaze namazının kılınması için Çarşamba ilçesi Rıdvan Paşa Camisi'ne götürüldü. Şehit Gülaştı öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Çarşamba Göğceli Mezarlığında toprağa verilecek.



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