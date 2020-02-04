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04 Şubat 2020 Salı günü yayınlandı
İdlib şehidi Uzman Çavuş Halil Demir son yolculuğuna uğurlandı

İdlib şehidi Uzman Çavuş Halil Demir son yolculuğuna uğurlandı

CENAZE NAMAZI DETAY

Çatışma Cenaze Namazı Siyasi Parti Saldırı Askeri Personel 

-ŞEHİT YAKINLARI DETAY
-CENAZE GENİŞ DETAY

( SAKARYA ) SAKARYA

- İdlib’de Rejim güçlerinin saldırı sonrasında şehit düşen Uzman Çavuş Halil Demir, dualarla son yolculuğa uğurlandı. İdlib’de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından iç çatışmaların önlenmesi amacıyla gönderilen takviye kuvvetlere Rejim Güçleri tarafından gerçekleştirilen yoğun topçu saldırısında 1’i teknik personel 5’i askeri personel 6 kişi şehit olmuştu. Yapılan saldırıda Uzman Çavuş Halil Demir şehit düştü. Hatay’da yapılan tören sonrası Demir’in naaşı İstanbul’un Tuzla ilçesindeki evinde helallik alınması sonrasında Sakarya’nın Pamukova ilçesine getirildi.
Bacıköy merkez caminde ikindi namazına müteakip düzenlenen cenaze namazına Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Tuzla Piyade Okul Komutanı Tuğgeneral Aydın Cihan Uzun, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, siyasi parti temsilcileri, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kılınan cenaze namazı sonrası Uzman Çavuş Halil Demir, Bacıköy merkez mezarlığa defnedildi.
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