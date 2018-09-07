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07 Eylül 2018 Cuma günü yayınlandı
- İdlib’in güneyine hava saldırısı : 1 ölü - 5 savaş uçağı İdlib'i vuruyor İzle

- İdlib’in güneyine hava saldırısı : 1 ölü - 5 savaş uçağı İdlib'i vuruyor İzle

Rus ve Suriye savaş uçaklarının İdlib'in güneyini bombalama görüntüleri

( İDLİB ) - İdlib’in güneyine hava saldırısı : 1 ölü- 5 savaş uçağı İdlib'i vuruyor İDLİB

Hava Saldırısı İran İdlib Savaş Uçağı Saldırı 


- Tahran’da Rusya, Türkiye ve İran liderlerinin İdlib konusunu görüşmek üzere toplanacağı Üçlü Zirve'ye saatler kala Rus savaş uçakları İdlib güneyini vuruyor. Rusya'ya ait 3 ve Suriye 'ye ait 2 savaş uçağı İdlib’in güney kırsalında bulunan Han Şeyhun, Kefr Zeyta, Hebit kasabalarına 7 hava saldırısı düzenledi.
Suriye ayrıca bu bölgelere top atışları da gerçekleştirdi. Hava saldırıları ve top atışları sebebiyle bir kişinin öldüğü birkaç kişinin de yaralandığı belirtildi. Rus keşif uçaklarının sabahın ilk saatlerinden beri bölgeyi terk etmediği kaydedildi.
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