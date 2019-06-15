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15 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
İdlib için gökyüzüne balon bıraktılar

İdlib için gökyüzüne balon bıraktılar

Basın açıklaması

Savaş Suçu Gökyüzü Basın Açıklaması Uluslararası İnsani Yardım 

-Balonlar

( ANKARA ) ANKARA

- Biz Sevgiyiz Platformu tarafından İdlib'de süren katliamın sesini dünyaya duyurmak için 15 farklı ülkede ve şehirde aynı anda gökyüzüne binlerce balon bırakıldı. Biz Sevgiyiz Platformu ve İHH İnsani Yardım Vakfı'nın ortaklaşa düzenlediği etkinlikte, Suriye'nin İdlib şehrinde süren katliama dikkat çekmek için 15 ülke ve şehirde gökyüzüne binlerce balon bırakıldı. Bu etkinliğin Türkiye ayağı ise Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunana Abdi İpekçi Parkı'nda gerçekleşti. Etkinlik alanında toplanan onlarca kişi, 15 ülkede eş zamanlı olarak başlayan programda önce basın açıklaması yaptı, daha sonra ise gökyüzüne balon bıraktı. Biz Sevgiyiz Platformu ve İHH İnsani Yardım Vakfı adına hazırlanan ortak basın açıklamasını Biz Sevgiyiz Platformu Türkiye Temsilcisi Talha Keskin okudu. 15 ülke ve şehirde eş zamanlı olarak İdlib'de yaşayan insanlarla dayanışma için bir araya gelindiğini aktaran Keskin, "BM Genel Sekreter Yardımcısı Ursula Mueller, geçtiğimiz haftalarda İdlib'le ilgili yaptığı bir konuşmada, 'Kuşatılmış ve saldırıya uğrayan milyonlarca kadın, çocuk ve erkek, modern tarihimizdeki en kötü trajedilerden birinin daha fazla yayılmasını durdurmak için uluslararası kamuoyunun desteğine muhtaç durumda' ifadesini kullanmıştır. İdlib'de her gün evler, hastaneler ve okullar bombalanıyor Siviller, kuşatılmış bölgelerde mahsur kalmış durumda, ne kaçabiliyorlar ne de bombalardan saklanabilecek bir yerleri var" ifadelerini kullandı. Bugün İdlib ile dayanışma amacıyla 18 Başkentte bir araya geldiklerini ve uluslararası kamuoyuna üç mesajları olduklarını söyleyen Keskin, şunları kaydetti: "Bir, Suriye'nin İdlib şehrindeki acımasız savaş durdurulmalı, sivillerin, okulların ve hastanelerin kasıtlı olara bombalanmasına son verilmeli. İki, Kimyasal silah ve tecavüzü, savaş silahı olarak kullanarak savaş suçu işleyen bütün sorumluların adalete hesap vereceği garanti edilmeli. Üç, İdlib içindeki ve dışındaki sivillerin acılarını hafifletmek için insani yardımların sağlanmasının önündeki engeller kaldırılmalı, Suriye'nin barış, istikrar ve bütünlüğü güvence altına alınmalıdır." Basın açıklaması sonrası onlarca balon gökyüzüne bırakıldı.
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