- İdlib Hem Sakin Hem Tedirgin - İdlib Halkı Tahran'da Yapılacak Görüşmeyi Bekliyor İzle



- Rusya'nın desteklediği Suriye rejim güçlerinin kuşatması altında tutulan İdlib'te halk hem sakin hem tedirgin. Esnaf tezgahlarını açmış müşteri beklerken, bir yandan da gözler zirvenin yapılacağı Tahran'da. Rusya’nın desteklediği Suriye rejim güçlerinin kuşatması altında tutulan İdlib’in son durumunu İHA görüntüledi. Şehrin sokaklarında halkın nabzını tutan İHA, esnaftan bilgi aldı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Özgür Suriye Ordusu’nu desteklemesiyle PKK/YPG’den temizlenen Fırat Kalkanı mıntıkasının muhaliflerin kontrolündeki İdlib ile birleşmesi sayesinde huzura kavuşan bölge bugünlerde büyük bir savaş alanına dönmek üzere. Rusya, Türkiye ve İran’ın Astana anlaşmasıyla gerginliğin azaltıldığı bölge olarak kabul edilen İdlib şimdi Suriye’nin kuşatması altında bulunuyor. Rusya’nın desteğindeki Suriye rejim güçleri bölgeyi muhaliflerden temizlemek için şehri kuşatma altına almışken, başta ABD olmak üzere Fransa ve İngiltere Suriye’nin bölgede kimyasal silah kullanması halinde müdahale edecekleri tehdidinde bulundu. Fransa Genel Kurmay Başkanı Suriye’nin bölgede kimyasal silah kullanması halinde birliklerinin harekete geçmeye hazır olduğunu söyledi.



Trump, kimyasal silah kullanılması durumunda ABD’nin çok kızacağını söyledi.



Suriye ve Rusya’nın İdlib yakınlarını bombalamaya başladığı, Rusya, Türkiye ve İran’ın durumunu görüşmek üzere Tahran’da toplanmasından bir gün önce İHA şehir halkının nabzını tuttu. Şehirde sükunet hakim olurken, halkın ve esnafın tedirgin olduğu görüldü.

Şehrin valilik ve saat meydanında motorlu bisikletler hariç pek trafik görülmüyor. Esnaf tezgahlarını açmış müşteri bekliyor. Yaşlılar duvar kenarlarında tespih çekerek durumun ne olacağını merak ediyor. Ayham adlı genç ise duygu ve düşüncelerini şöyle aktardı: “İdlib şehrinde durum çok iyi ve tabii halinde sürüyor. Türk askerlerinin şehirde bulunması halinde durum daha da iyi olacak. İnşallah, Türk güçleri bizi korumak için burada hazır olur. Bunu umut ediyoruz.” Yine İdlibli başka bir genç olan Bera ise şöyle konuştu: “İdlib’de durum şu anda gayet sakin. Fakat insanlar Rusya’nın tehditlerinden, kimyasal silah kullanılmasından ve rejim güçlerinin şehre saldırmasından korkuyor. Esad rejiminin söyleyecek bir sözü yok. İdlib’in durumunu görüşmek üzere toplanacak olan Türkiye, Rusya ve İran’ın ne söyleyeceği önemli. Kimse Beşar Esad ve ordusunun ne yapacağı konusunu düşünmüyor. Eğer bu devletler ona saldır derse o da saldırır, dur derlerse durur. Türkiye bölgedeki en büyük bölgesel güç. Türkiye İdlib’de inisiyatifi ele alırsa biz daha iyi bir durumda oluruz. Allah ne derse o olur. Buradaki bütün insanlar bunu bekliyor.”

