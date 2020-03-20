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20 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
- İdlib halkından Türk askerlerine destek

- İdlib halkından Türk askerlerine destek

Türk askerine destek

( İDLİB ) İDLİB

Roketli Saldırı Gesi İdlib Saldırı 


- İdlib'de halk, TSK konvoyuna yönelik gerçekleştirilen saldırı sonrası Türk askerlerine destek gösterisi düzenledi.
İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki Türk askerlerine yönelik bölgedeki bazı radikal gruplar tarafından yapılan roketli saldırı sonucu İdlib halkı, M4 karayolunda devriye yapan Türk askerlerine destek gösterisi düzenledi.
Siviller, Türk askerlerine slogan ve şarkılarla destek verdi.
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