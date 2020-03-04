İdlib gazisi yeniden arkadaşlarının yanına dönmek istiyor

-ASILI OLAN BAYRAĞI BABASI İLE ÖPMESİ

-İÇERİ GİTMESİ

-İÇERİDE ASILI BAYRAKTAN DETAY

-YARALI ASKERDEN DETAY

-YARALI ASKERLE RÖPORTAJ

-YARALI ASKERİN ANNESİ İLE RÖPORTAJ

-BABASI İLE RÖPORTAJ

-GEÇMİŞ OLSUN DİYEN ARKADAŞLARI



( GAZİANTEP )- İdlip Gazisi Mustafa Emre Koç neden Suriye'de olduklarını anlattı GAZİANTEP



- Suriye'nin İdlip bölgesinde görevli olan ve rejimin düzenlediği bir ay önceki hava saldırısında yaralanan Uzman Çavuş Mustafa Emre Koç, tedavisinin tamamlanarak silah arkadaşlarının yanına dönmek istiyor. Türkiye'nin neden Suriye'de olması gerektiği sorularına da cevap veren Koç, "Mazlumlar için orada olmak zorundayız" dedi.

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının bir ay önce düzenlediği hava saldırısında sol ayak topuğuna şarapnel parçası isabet etmesi nedeniyle yaralanan ve Hatay'daki hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş Mustafa Koç, yaklaşık 1 ay süren tedavisinin ardından ambulans ile memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesine getirildi.

Boğazi Mahallesi'nde bulunan baba ocağına gelen Mustafa Emre Koç, ailesi ile hasret giderirken, İdlip'teki silah arkadaşlarının özlemini çekiyor. Bir an önce tedavisinin tamamlanmasını ve İdlip'e dönmek istediğini anlatan Erkoç, "İnşallah bir an önce iyileşirim. Yeniden İdlib'deki arkadaşlarımın yanına gitmek istiyorum” dedi.

Mehmetçik Suriye'de olmalı Türk askerinin Suriye'de düzenlediği Bahar Kalkanı Harekatı ile ilgili eleştirilere de tepki gösteren Koç, "Mehmetçik Suriye'de olmalı. Gerek sınır güvenliği gerekse de Suriye'deki ve İdlib'teki mazlum halk için orada olmak zordundayız. İyileşip tekrar arkadaşlarımın yanında olabilmek için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

Oğlunu yeniden idlib'e göndermek istiyor Koç'un annesi Makberi Koç da olay günü yaşadıklarını anlatarak, oğlunun yeniden İdlib'te görev yapmasını istediğini kaydetti.

Anne Mahberi Koç, "Oğlumun yaralandığını duyduğum anda çok kötü oldum Allah bu acıyı hiç bir anneye yaşatmasın Devletimiz milletimiz ve bayrağımız hep yukarıda olsun. Oğlum iyileşip tekrar görev yerine dönmesini istiyorum çünkü ülkemizin Emre ve Emre gibi vatan evlatlarına ihtiyacı var. Bende oğlumun aldığı bu karada kendisini destekliyorum. Sınırlarımızı korumak zorundayız. Biz korumazsak, içimize hainler dolar" dedi.

Baba Önder Koç, 1993-1994 yıllarında koruculuk yaptığını hatırlatarak, kendisinin de oğlu ile birlikte İdlip'te görev yapmak istediğini anlattı.



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