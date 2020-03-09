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09 Mart 2020 Pazartesi günü yayınlandı
İdlib gazisi o anları anlattı

İdlib gazisi o anları anlattı

Bilecikli İdlib gazisi Piyade Komando Uzman Çavuş Ayhan Ertemiz, 33 askerin şehit olup kendisinin de yaralandığı saldırıyı anlatırken, ' Güvenli bir bölgeye gitmek için mahalleden geçerken hepimizin orada olmasını bekleyerek hem topçu atışlarıyla hem de hava taarruzuyla hain bir saldırı gerçekleşti. Çok ağır bir bombardıman yağmuru vardı üzerimize. Yaralıları almaya gelen bütün ambulansları vurdular, bu hiç bir savaşta görülmemiştir ' dedi.

Piyade Komando Uzman Çavuş İdlib 

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