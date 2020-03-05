Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
İdlib’e zırhlı personel taşıyıcı ve mühimmat sevkiyatı

İdlib’e zırhlı personel taşıyıcı ve mühimmat sevkiyatı

zırhlı araçların ve mühimmatların islahiye bölgesinden geçişi

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Zırhlı Araç Zırhlı Araçlar Gesi İdlib Trol 


– Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İdlib’te başlatılan “Bahar Kalkanı” harekatını genişletmek amaçlı Ejder (zırhlı personel taşıyıcı) ve tırlara yüklenmiş mühimmat taşıyan araçlardan oluşan konvoy İslahiye’den geçerek Hatay’da bulunan sınır birliklerine doğru devam etti.Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İdlib’te başlatılan “Bahar Kalkanı” harekatını genişletmek amaçlı Ejder (zırhlı personel taşıyıcı) ve tırlara yüklenmiş mühimmat taşıyan araçlardan oluşan konvoy İslahiye’den geçerek Hatay’da bulunan sınır birliklerine doğru devam etti.Suriye’nin İdlib şehrinde başlatılan ve halen başarılı bir şekeldi devam eden harekatı genişletmek ve kontrol noktalarını arttırmak amacı ile Türkiye’nin değişikli illerinde bulunan birliklerden gönderilen ejder ismi verilen zırhlı personel taşıyıcı araçlar ve çeşitli mühimmatlar dan oluşan konvoy geniş güvenlik önlemleri altında Suriye’deki sınır birliklerine doğru devam etti.Sevkiyatın devam edeceği öğrenildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç takla attı: 8 yaralıAskeri araç takla attı: 8 yaralı
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Elazığ'da Büyük Deprem!Elazığ'da Büyük Deprem!
Parkta Eşini Vurdu, Başında BeklediParkta Eşini Vurdu, Başında Bekledi
Çocuğunu Bıçakladıktan Sonra Canına KıydıÇocuğunu Bıçakladıktan Sonra Canına Kıydı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı