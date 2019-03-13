İdlib'e yoğun hava saldırıları sürüyor - İDLİB

- Bölgeden yükselen dumanlar - Sivil savunma ekiplerinin yaralıları ambulansa taşıması - Yangın söndürme çalışmalarıİDLİB (AA) - Suriye'de " İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki sivil yerleşimlere yapılan yoğun hava saldırılarında 3 sivil yaşamını yitirdi, 15 sivil yaralandı.Dün akşam başlayan hava saldırıları gün boyu devam etti. İdlib 'in kent merkezi, Han Şeyhun ve Serakib ilçeleri ile El Huveyn, Um Celal köylerine yoğun kara ve hava saldırısı düzenlendi. Sivil savunma kaynaklarına göre, hava saldırılarında 3 sivil öldü, 15 sivil yaralandı.Muhaliflere ait uçak gözlem evi, sosyal medya hesaplarında "Hımeymim askeri üssünden havalanan SU 34 tipi Rus savaş uçakları, İdlib geneline saldırılar düzenliyor." bilgisini paylaştı.Söz konusu uçaklar, sabah Serakib ilçesi kırsalında bulunan bir çadır kenti vurmuş, 2 sivil ölmüş, 19 sivil yaralanmıştı.Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, Soçi Mutabakatı'nı ihlal ederek, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içindeki sivil yerleşimlere bu yılın başından itibaren düzenledikleri hava ve kara saldırılarında en az 129 sivil hayatını kaybetti, 395'ten fazla sivil yaralandı.Rejim güçleri, Türkiye ve Rusya arasında İdlib 'deki ateşkesi sağlamlaştırmak için imzalanan Soçi Mutabakatı'na rağmen saldırılarına aralıklarla devam ediyor.
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