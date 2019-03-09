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09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
- İdlib'e Hava Saldırısı: 2 Ölü, 6 Yaralı

- İdlib'e Hava Saldırısı: 2 Ölü, 6 Yaralı

enkaz altından bebeğin kurtarılması

( İDLİB ) - İdlib'e hava saldırısı: 2 ölü, 6 yaralı İDLİB

Hava Saldırısı Gesi İdlib Saldırı Sivil Savunma 


- Suriye'de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki Cisr eş-Şuğur ilçesine düzenlenen saldırıda biri sivil savunma gönüllüsü olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri, Cisr eş-Şuğur ilçesine Rus savaş uçaklarının düzenlediği hava saldırısında biri sivil savunma gönüllüsü olmak üzere 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin yaralandığını açıkladı.

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