- İdlib'e Hava Saldırısı: 2 Ölü, 6 Yaralı



- Suriye'de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki Cisr eş-Şuğur ilçesine düzenlenen saldırıda biri sivil savunma gönüllüsü olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri, Cisr eş-Şuğur ilçesine Rus savaş uçaklarının düzenlediği hava saldırısında biri sivil savunma gönüllüsü olmak üzere 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin yaralandığını açıkladı.



