Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
- İdlib’e Hava Saldırılarında Ağır Bilanço - İdlib’de 26 Nisan'dan Bu Yana Bin Sivil Öldü

- İdlib’e Hava Saldırılarında Ağır Bilanço - İdlib’de 26 Nisan'dan Bu Yana Bin Sivil Öldü

idlib'de saldırılar nedeniyle hasar görüntülendi

( İDLİB ) - İdlib’e hava saldırılarında ağır bilanço- İdlib’de 26 Nisan'dan bu yana bin sivil öldü İDLİB

Toplantı İnsan Hakları İdlib İnsani Yardım Saldırı 


- Suriye’nin İdlib kentinde Esad rejimi ve Rus savaş uçakları tarafından düzenlenen bombardıman ve saldırılarda 26 Nisan’dan bu yanan en az bin sivil öldü. Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının 26 Nisan tarihinden bu yana Hama ve İdlib bölgelerine düzenlediği hava saldırıları 294'ü çocuk en az bin sivilin ölümüne neden oldu. Saldırılar nedeniyle binlerce kişi toprağını ve evini terk etmek zorunda kaldı. İnsan hakları örgütleri ve diğer insani yardım kuruluşlarının raporlarına göre, Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının İdlib ve Halep kırsalındaki farklı bölgelerde düzenlediği saldırı ve bombardıman sonucunda 700 binden fazla kişi yerlerinden edildi. Yoğun saldırı ve bombardımanlar ayrıca 25'ten fazla köy ve kasabayı da yok etti. Saldırılar nedeniyle İdlib’de oluşan yıkım da görüntülendi. Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017’deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini “Gerginliği Azaltma Bölgesi” ilan etmişti. Ancak Suriye rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018’de Soçi’de imzalanan mutabakata rağmen İdlib ve Halep kentindeki farklı bölgelerde saldırılarına devam ediyor.
İlgili Foto Galeriler
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü
İstanbulda nefes kesen operasyonİstanbulda nefes kesen operasyon
Bu Güne Kadar Yumruk Yiyen SiyasetçilerBu Güne Kadar Yumruk Yiyen Siyasetçiler
Suriye'de Bombalı Saldırı (10 Şubat 2012)Suriye'de Bombalı Saldırı (10 Şubat 2012)
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı